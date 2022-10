Homem busca corpo de esposa desaparecida há 11 anos em tsunami no Japão

O tsunami que aconteceu no Leste do Japão em 2011 impressionou todo o mundo e deixou marcas físicas e emocionais naquele país. Exemplo disso é Yasuo Takamatsu, de 65 anos, que desde aquele ano, procura o corpo da esposa Yuko, desaparecida no desastre japonês.

Há 11 anos, o homem mergulha semanalmente a uma profundidade de 30 metros em Onagawa com esse objetivo. Em entrevista à Associated Press no ano passado, Takamatsu explicou que realizou buscas em terra até 2013, quando obteve uma licença de mergulho para partir pela procura marítima.

"É muito cedo para minha família desistir. Continuarei procurando por pistas sobre a minha esposa", afirmou, na ocasião, reforçando que assim o fará enquanto seu corpo ainda "conseguir se mexer".

Ao jornal, ele lembrou do dia do tsunami, consequência de um terremoto de 9,1 de magnitude.

Naquela data, estava em casa quando recebeu uma mensagem de Yuko, que estava em um banco trabalhando, no celular: "Você está bem? Eu quero ir para casa". Assim, ele teve esperança de que a esposa conseguiria se abrigar em um local seguro, mas ela desapareceu após a tragédia. Um conhecido chegou a dizer que viu funcionários do banco sendo arrastados pela força da água.

O celular de Yuko foi recuperado, mas o corpo segue desaparecido. Os dois tiveram dois filhos juntos nos cerca de 30 anos de relacionamento.

