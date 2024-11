Dez escritórios do Departamento de Conservação Ambiental (DEC) do estado de Nova York, nos Estados Unidos, receberam ameaças de bomba na última segunda-feira (4). Segundo o NY Post, as intimidações estão ligadas à indignação pela morte do esquilo influencer Peanut, na última sexta-feira (1º).

As filiais de Tarrytown a Buffalo foram destaque dentre as ameaças, pois são os escritórios decretaram o abatimento do animal, suspeito de transmitir raiva. No entanto, o jornal americano informa que nenhuma ameaça se concretizou.

Após o momento de tensão, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou à imprensa que condena veementemente esse tipo de atitude. Sem citar P'nut, como o esquilo também era conhecido, a política afirmou: "Sou grata à Polícia Estadual de Nova York por seu trabalho para investigar essas ameaças e apoiar a força de trabalho do estado".

Esquilo na corrida eleitoral

Apoiadores do republicano Donald Trump utilizaram o caso Peanut como ferramenta política nas eleições americanas. Eles utilizaram da suspeita de que a pessoa que denunciou o esquilo e seus tutores era apoiadora da candidata Kamala Harris.

A morte do animal gerou diversos memes e debates nas redes sociais, com muitos criticando a intervenção excessiva do Estado na vida das pessoas. Tanta adesão dos usuários da internet mexeu até com o bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter). Diante do destino de Peanut, ele chamou a ação de “excesso de governo”.

Quem era Peanut?

Com mais de 520 mil seguidores nas redes sociais, o esquilo Peanut se tornou famoso em vídeos gravados pelo tutor, Mark Longo. Neles, o roedor aparecia interagindo com brinquedos, experimentando alimentos, explorando diferentes áreas da casa e momentos em que ele se aninhava no colo do tutor para receber carinho.