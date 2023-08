Cobra de duas cabeças volta ser exibida em zoológico no Texas; veja imagens

Uma cobra de duas cabeças voltou a ser exibida no Cameron Park Zoo, que fica no Texas, nos Estados Unidos. O animal, da espécie cobra-rato ocidental, chegou no zoológico em 2016 — após ser doada por uma família — e estava desde fevereiro de 2021 tratando um ferimento.

O anúncio do retorno ao recinto foi feito pela direção do local, por meio de um post no Facebook no início deste mês.

“Chegou finalmente a hora! A nossa cobra de duas cabeças está de volta em exposição! Esta cobra provavelmente não teria sobrevivido muito tempo na natureza, pois ela possui dois cérebros que frequentemente emitem comandos conflitantes para o seu único corpo, fazendo com que seus movimentos sejam mais esporádicos e descoordenados do que as cobras de uma cabeça típicas.”

Foto: Reprodução/Facebook

Segundo o zoológico, o réptil pode sofrer danos facilmente, devido às duas cabeças. “O outro problema é que ele pode facilmente ferir o pescoço ao tentar se mover em direções diferentes e ficar preso em galhos, pedras e outros obstáculos. Isso foi o que aconteceu em fevereiro de 2021.”

“Ele tinha uma ferida em seu pescoço esquerdo, então o retiramos da exposição para que ele pudesse se curar. Nossas equipes de veterinária e répteis trabalharam muito para manter a ferida enfaixada e limpa. Levou até junho do ano passado para a ferida cicatrizar completamente”, informou o zoo.

Foto: Reprodução/Facebook

A administração do local disse, também, estar empolgada com a volta do réptil. “Agora que ele tem se alimentado bem e a ferida está totalmente fechada há um ano, estamos empolgados para colocá-lo de volta no prédio do aquário de água doce”.

Conforme o post, mesmo a cobra ficando dois anos em tratamento, as pessoas perguntavam regularmente sobre o animal.