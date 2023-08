Piloto morre após passar mal durante voo comercial

Um piloto morreu após passar mal durante um voo comercial entre as cidades de Miami, nos Estados Unidos, e Santiago, no Chile. Caso ocorreu na última segunda-feira (14), quando o avião chegou a realizar um pouso de emergência médica no Panamá, mas o homem não resistiu.

Conforme a companhia aérea responsável pelo voo, a Latam, o piloto era um dos três membros da tripulação técnica da aeronave. Ele tinha 25 anos de experiência na área.

Ainda segunda a empresa, todos os protocolos de segurança foram adotados para tentar salvar a vida do profissional.

Após a parada de emergência no Panamá, passageiros no voo seguiram a viagem para Santiago em outra aeronave.

A Latam expressou condolências à família e agradeceu pelo tempo de trabalho dedicado pelo profissional na companhia.

"Somos profundamente gratos por seus 25 anos de experiência e sua valiosa contribuição que sempre se destacou pela sua dedicação, profissionalismo e empenho".