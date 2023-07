Cinegrafista que abandonou gravações no submarino fala de 'atitudes estranhas' de CEO da OceanGate

O cinegrafista Brian Weed revelou ter abandonado as gravações para um programa sobre o submarino Titan por conta de "riscos" e "atitudes estranhas" do CEO da OceanGate, Stockton Rush.

Em entrevista à revista Insider, o profissional expôs uma conversa que teve com Rush. "Bem, teremos quatro ou cinco dias de oxigênio a bordo", teria dito o CEO da empresa. "E se eles não o encontrarem?", questionou o cinegrafista. "Bem, você está morto de qualquer maneira", teria respondido Rush.

A falta de segurança deixou o cinegrafista em alerta sobre o submarino. "Parecia uma coisa muito estranha de se pensar, e parecia quase uma atitude niilista em relação à vida ou à morte no meio do oceano", disse.

Ainda assim, Brian se propôs a participar de um mergulho de teste no submersível em maio de 2021. O programa de TV em questão é o Expedition Unknown, do Discovery Channel.

De acordo com o relato do cinegrafista, sérios problemas mecânicos e de comunicação foram as razões para o mergulho de teste ter a missão abortada. Ele acrescentou que a atitude de Rush em relação à segurança o deixou "desconfortável" desde o início e que isso o levou a desistir do documentário e a produção ser cancelada.

IMPLOSÃO DO SUBMARINO

A morte dos passageiros no submersível foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, em 22 de junho. O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. Mergulhadores experientes e ex-funcionários da empresa já haviam alertado que uma tragédia como essa poderia ocorrer.

Segundo uma ex-diretora da OceanGate, a empresa contratou "adolescentes" como engenheiros para a criação do submersível.

O veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.