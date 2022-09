Chimpanzé foge de zoológico na Ucrânia, pede casaco à treinadora e retorna em bicicleta; veja vídeo

Um chimpanzé fugiu do maior jardim zoológico de Kharkiv, na Ucrânia, na última segunda-feira (5). Após a fuga, o animal chamado de Chichi pediu um casaco à treinadora e retornou ao zoo em cima de uma bicicleta, nesta terça-feira (6). As informações são da CNN Brasil.

O animal é do sexo feminino e chegou a passear por diversas ruas e parques da cidade ucraniana. No entanto, depois de começar a chover na região, os tutores conseguiram convencê-la a retornar.

Chichi pediu o casaco da treinadora, que deu suporte enquanto o animal vestia a roupa. Logo depois, o vídeo registra o chimpanzé no volante de uma bicicleta.

Para a emissora pública ucraniana Suspilne, o diretor do zoológico, Oleksiy Hryhoriev, declarou que o animal retornou em segurança e sem ferimento.

Segunda saída

A primeira vez que Chichi saiu do zoo de Kharkiv aconteceu no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, após bombardeios que provocaram a morte de centenas de civis. Para proteger os animais, houve uma evacuação do local.

O proprietário Oleksandr Feldman relatou que mais de 100 animais morreram durante essa primeira saída do parque.