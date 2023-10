'Carros voadores' começam a ser vendidos nos Estados Unidos; veja preço

A empresa alemã Lilium começou a comercializar, na última quarta-feira (18), nos Estados Unidos, um modelo de "carro voador". O empreendimento afirma que o Jet é o primeiro e-VTOL — veículo elétrico de pouso e de decolagem — disponível para venda privada no País.

Os interessados em adquirir a aeronave terão que desembolsar cerca de 10 milhões de dólares, equivalente a R$ 51 milhões, segundo o site The Verge.

VEJA VOO DO 'CARRO VOADOR' DA LILIUM

Semelhante a um helicóptero, os e-VTOLs, conhecidos popularmente como "carros voadores", são menos barulhentos e usam mais hélices para voar. Além da marca europeia, companhias como Embraer, Airbus, Boeing, além de startups, também apostam nesse mercado.

Veja também

Inicialmente, o modelo da Lilium está disponível para compra somente em quatro cidades norte-americanas: Austin, Houston, San Antonio e Dallas. As vendas devem ser administradas pela empresa EMCJET, que firmou contrato com a alemã para ser a revendedora oficial até 2030.

Apesar do "carro voador" já está disponível para compra, os órgãos reguladores ainda não autorizaram voo e pilotagem desse tipo de veículo.

Legenda: Órgãos reguladores ainda não autorizaram voo e pilotagem desse tipo de veículo. Foto: divulgação/Lilium

Elétrico e projetado para voos privados

Sebastien Borel Diretor comercial da Lilium O Lilium Jet é um 'carro' de pouso e decolagem vertical totalmente elétrico, projetado para oferecer capacidade de ponta, baixo ruído e alto desempenho com zero emissões operacionais, construído especificamente para conectividade regional."

No portal oficial, a empresa detalha que a aeronave foi projetada para uma variedade de clientes e usos. A cabine espaçosa foi pensada para oferecer voos privados a um grupo de até seis pessoas, que deve ser acomodado em assentos descritos como "luxuosos".

Legenda: Jet da Lilium está disponível para compra somente em quatro cidades norte-americanas Foto: divulgação/Lilium

Os motores a jato elétricos do modelo, segundo a Lilium, dependem somente de um sistema rotor/estator de “estágio” acionado por um motor elétrico com zero emissões.