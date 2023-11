Carro explode na fronteira entre Canadá e EUA; postos de controle são fechados entre os países

O governo dos Estados Unidos informou que um carro explodiu em um posto de controle da fronteira entre o país e o Canadá nesta quarta-feira (22). O FBI está à frente das investigações sobre o caso e afirmou que a situação é "incerta". Segundo a rede de TV Fox News, a polícia suspeita de tentativa de ataque terrorista.

Outra suspeita, apontada pela rede NBC, é a de que um carro desgovernado bateu acidentalmente na estrutura do posto de controle. A explosão foi registrada na Ponte do Arco-Íris, que passa sobre as cataratas do Niágara e conecta os estados de Nova York, nos EUA, e Ontario, no Canadá.

Conforme informações do portal g1, o ministro de Segurança Pública do Canadá, Dominic LeBlanc, disse que o governo fortaleceu todas as suas fronteiras, e que o primeiro-ministro do país, Justin Trudeau, está em contato com autoridades competentes dos EUA.

Quatro fronteiras entre os dois países foram fechadas no oeste do estado de Nova York devido ao episódio. Todos os pontos de acesso ao estado de Nova York estão sendo monitorados por policiais da força antiterrorismo.

As causas da explosão ainda não foram divulgadas.