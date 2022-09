Bolsonaro chega no Reino Unido para funeral da rainha Elizabeth e discursa para apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou em Londres às 8h30 deste domingo (18) onde deve participar do funeral da rainha Elizabeth 2ª, que faleceu no último dia 8. O candidato à reeleição foi recebido por apoiadores e discursou sobre a campanha eleitoral brasileira.

O encontro aconteceu em frente à residência do embaixador do Brasil Fred Arruda, onde centenas de pessoas vestidas com as cores da bandeira foram ver Bolsonaro. As informações são da Folha de São Paulo e portal G1.

"Nosso Brasil será dessas cores aqui: verde e amarelo", falou aos apoiadores. Bolsonaro chegou a dizer que "não tem como a gente não ganhar no primeiro turno" mesmo num cenário em que ele aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Lula.

Ao lado do presidente, estavam a esposa Michelle Bolsonaro, o filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o pastor Silas Malafaia e o assessor Fabio Wajngarten.

A agenda deste domingo inclui a visita ao caixão da rainha, às 13h50, e uma recepção real no Palácio de Buckingham, às 17h. Bolsonaro declarou luto oficial no Brasil por 3 dias quando a morte da rainha foi divulgada.

Legenda: Apoiadores de Bolsonaro compareceram à residência do embaixador brasileiro em Londres Foto: Instagram/Reprodução

Enterro da rainha Elizabeth 2ª

Os presidentes dos Estados Unidos e da França, Joe Biden e Emmanuel Macron, além dos monarcas da Espanha, Suécie, Noruega, Luxemburgo, Mônaco, Bélgica e Holanda devem comparecer ao funeral da rainha, que deve acontecer nesta segunda-feira (19).

Para isso, foi preparado um esquema de segurança pela polícia de Londres com 10 mil agentes envolvidos. O último dia de velório aberto, que chegou a ter fila de espera de 24 horas, acontece neste domingo.