Biden diz que 'Armagedom' nuclear nunca esteve tão próximo desde 1962

O mundo está sob a ameaça de um "Armagedom" nuclear pela primeira vez desde a Guerra Fria, alertou nessa quinta-feira (6) o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante um evento de arrecadação de fundos do Partido Democrata em Nova York.

"Não enfrentamos um possível Armagedon desde Kennedy e a crise dos mísseis" de Cuba em 1962, disse o líder americano.

Biden afirmou ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, "não está brincando" quando ameaça usar armas nucleares para continuar sua invasão da Ucrânia.

O político fez referência ao desafio nuclear que a então União Soviética iniciou, ao instalar mísseis em Cuba, próximo ao território dos Estados Unidos.

"Pela primeira vez desde a crise dos mísseis cubanos, temos uma ameaça direta do uso de armas nucleares, se de fato as coisas continuarem do jeito que estão".

Ameaça

Putin fez ameaças veladas sobre o uso de armas nucleares se considerar que as opções na Ucrânia estão esgotadas para conter a forte resistência de Kiev. Biden alertou que mesmo um ataque tático em uma área limitada pode desencadear um conflito maior.

"Temos lá um cara que conheço muito bem", disse Biden, referindo-se a Putin. O mandatário russo "não está brincando quando fala sobre o uso potencial de armas nucleares táticas, armas químicas ou biológicas, porque seu exército é, digamos, significativamente menos capazes".

Contudo, Biden poderou: "não acho que exista a possibilidade de uso fácil de uma arma tática nuclear sem resultar em um Armagedon", finalizou.