Ex-policial ataca creche na Tailândia e mata pelo menos 32, incluindo 23 crianças

Um ex-policial, portando armas de fogo e facas, atacou uma creche na Tailândia, nesta quinta-feira (6), e matou 32 pessoas, sendo 23 crianças. Após o crime, ele assassinou a família e tirou a própria vida, informou a polícia.

A ação começou às 12h30 no horário local (3h30 no horário de Brasília) em uma instituição infantil de Nong Bua Lam Phu, na região norte do País asiático. As crianças mortas têm entre dois e três anos.

Ao fugir, o suspeito ainda usou um carro e atropelou várias pessoas no percurso, conforme informações fornecidas pelas autoridades.

Quem é o suspeito

O criminoso foi identificado como Panya Khamrab, um ex-policial de 34 anos, segundo o coronel Jakkapat Vijitraithaya, da polícia provincial. Após o massacre, ele matou a mulher e o filho, antes de cometer suicídio, informou o coronel.

