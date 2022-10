Serial killer é procurado pela Polícia em cidade da Califórnia após matar cinco pessoas

Um possível serial killer é procurado pela polícia em Stockton, pequena cidade na Califórnia, Estados Unidos. O assassino em série já teria matado cinco pessoas, informaram as autoridades locais nessa quarta-feira (5).

No período de três meses, cinco pessoas foram baleadas durante a noite ou madrugada no município, de cerca de 310.000 habitantes, e os investigadores suspeitam que outros assassinatos em cidades vizinhas possam estar ligados a esses casos.

"Definitivamente atende à definição de assassinatos em série", disse à AFP o policial Joe Silva, da Polícia de Stockton. "Estamos tentando descobrir se se trata de uma ou várias pessoas que estão cometendo esses crimes", detalhou.

O agente explicou que todas as vítimas, registradas entre 8 de julho e 27 de setembro deste ano, apresentam os mesmos critérios balísticos, e foram mortas em lugares escuros. No entanto, ele evitou especificar que tipo de arma foi usada ou que evidências foram encontradas nas cenas dos crimes para preservar a investigação que mobiliza as autoridades de várias forças de segurança pública.

Suspeito é flagrado em câmera de segurança

Nas redes sociais da autoridade policial de Stockton, foi divulgado um vídeo de uma câmera de segurança que mostra um homem, de costas, vestindo roupas escuras e mancando levemente, "na esperança de que alguém o reconheça". Ele é classificado como pessoa de interesse — termo informalmente usado nos EUA para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com algum caso em investigação.

Ainda conforme Silva, esta pessoa foi vista vários vídeos de segurança em locais próximos às áreas onde ocorreram os assassinatos.

Assassinatos em cidades vizinhas

Ainda conforme o oficial, está sendo analisando uma possível conexão do suspeito com o caso de uma mulher negra que sobreviveu após ser baleada, em abril do ano passado, em Oakland, cerca de 80 quilômetros a oeste de Stockton.

Além disso, autoridades de ambas as cidades também coordenam esforços para determinar se há uma conexão entre os homicídios e o assassinato de um homem em Oakland, em abril de 2021, informou a polícia desta cidade.

Moradores estão 'preocupados'

Os crimes deixaram a comunidade de Stockton "muito preocupada", segundo o oficial. A polícia aumentou as patrulhas no período da noite e da madrugadas, e pedem aos moradores que evitem áreas mal iluminadas e não andem pelas ruas sozinhos após o pôr do sol.

"Pedimos aos cidadãos que fiquem atentos", disse Silva.

A polícia oferece uma recompensa de 125 mil dólares (mais de R$ 649 mil) para quem oferecer informações que levem à captura do responsável por esses crimes. Atualmente, a autoridade recebe cerca de cem pistas por dia. As informações estão sendo analisadas.

