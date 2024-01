Avisos de possível guerra na Suécia geram alerta na população do país; entenda situação

Uma onda de pânico repercutiu na Suécia após dois funcionários do alto escalão do país alertarem a população para se prepararem para uma guerra. Em uma conferência, o ministro da Defesa Civil, Carl-Oskar Bohlin, disse que "poderia haver guerra na Suécia", sendo apoiado pelo chefe das Forças Armadas, general Micael Byden, que reforçou a necessidade dos suecos se prepararem mentalmente para essa possibilidade.

Conforme a BBC News Brasil, as declarações foram criticadas pelos políticos de oposição. Já a ex-primeira-ministra Magdalena Andersson afirmou que apesar do país estar em uma situação de segurança grave, "não é como se a guerra estivesse mesmo à porta".

Veja também

Nesse cenário, a organização de direitos das crianças Bris afirmou que houve um grande aumento de ligações para a linha de apoio a jovens preocupados após verem reportagens ou publicações no TikTok sobre o assunto.

“Foi tudo bem preparado, não foi algo que eles deixaram escapar. Eles deveriam fornecer informações destinadas às crianças quando divulgam esse tipo de informação para os adultos", afirmou a porta-voz do Bris, Maja Dahl, para a BBC.

Observações são vistas como alerta

Apesar das críticas, as observações do ministro Carl-Oskar Bohlin e do general Micael Byden são vistas como um alerta. A Suécia vive há mais de dois séculos de paz, mas está aderindo à aliança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma aliança militar ocidental. Dentre os países que participam da Otan, estão:

Albânia;

Alemanha;

Bélgica;

Bulgária;

Canadá;

Tchéquia;

Croácia;

Dinamarca;

Eslováquia;

Eslovênia;

Espanha;

Estados Unidos;

Estônia;

Finlândia;

França;

Grécia;

Hungria;

Islândia;

Itália;

Letônia;

Lituânia;

Luxemburgo;

Macedônia do Norte;

Montenegro;

Noruega;

Países Baixos;

Polônia;

Portugal;

Reino Unido;

Romênia;

Turquia.

Para entrar na Otan, a Suécia aguarda apenas a aprovação dos parlamentos da Turquia e Hungria. Conforme o chefe das Forças Armadas, o alerta não é novidade, considerando que o país já integra o grupo que treina pilotos ucranianos. A capital, Estocolmo, também considera enviar caças avançados Gripen para a Ucrânia.

"O meu objetivo com o alerta não é preocupar as pessoas, é fazer com que mais pessoas pensem sobre a sua própria situação e as suas próprias responsabilidades", declarou o general Byden ao jornal sueco Aftonbladet.