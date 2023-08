Australiano é condenado a dois anos de prisão por enviar fezes e urina para Leonardo Dicaprio

Um tribunal australiano condenou, nesta quarta-feira (16), um homem a dois anos de prisão por enviar urina e fezes aos astros de Hollywood Leonardo DiCaprio e Jared Leto. De acordo com o advogado do acusado, a ação teria sido uma forma de seu cliente demonstrar “sua paixão pelo meio ambiente”.

Conforme informado pelo tribunal, Veronica Grey, de 49 anos, que se identifica como homem, colocou os compostos orgânicos em diversos pacotes e os enviou por meio de uma agência de correios do oeste da Austrália. No entanto, antes que os embrulhos chegassem às residências dos artistas, um deles abriu e sujou um funcionário, que interrompeu o andamento da ação.

Com os planos frustrados, Grey foi indiciado por “utilizar o serviço de correios para ameaçar, assediar e ofender a um terceiro”, acusação da qual, mais tarde, ele admitiu ser culpado.

Para justificar as ações no tribunal, o advogado do homem argumentou que o cliente não teve a intenção de assediar os atores, e, sim, compartilhar “sua paixão pelo meio ambiente”. Além disso, segundo a imprensa local, também foi apresentado um laudo psiquiátrico, que afirmava que Grey tem dificuldades para controlar seus impulsos.

O juiz Deen Potter afirmou que o episódio provocou um “impacto significativo” no funcionamento dos correios no país, de acordo com a rede ABC.