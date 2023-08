Zuckerberg não quer lutar com Elon Musk e busca duelo com lutador profissional no UFC, diz site

Um dos duelos mais aguardados por amantes do UFC (Ultimate Fighting Championship) era o embate entre Mark Zuckerberg, dono da Meta, controladora de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, e Elon Musk, dono da Tesla Motors e do X (antigo Twitter). Mas segundo Zuckerberg, a luta não vai mais acontecer.

O dono da Meta já sinalizou para Dana White, presidente do UFC, que quer enfrentar no octógono um lutador “de verdade”. Zuckerberg já destacou que tem o desejo de participar de um duelo “de uma forma que destaque os atletas de elite”. As informações são dos sites TMZ e O Globo.

Em postagem no último domingo (13) no Threads, Zuckerberg afirmou ser hora de “partir para outra” em relação à luta com Elon Musk. Para o CEO da Meta, o dono da Tesla e do X não está levando a sério o embate entre ambos.

“Acho que todos podemos concordar que Elon não está falando sério e é hora de seguir em frente. Ofereci uma luta de verdade. Dana White se ofereceu para fazer disso uma competição para caridade. Elon não confirma uma data, depois diz que precisa de cirurgia e agora pede para fazer uma luta-treino no meu quintal. Se Elon levar a sério um encontro real e um evento oficial, ele sabe como me contatar”, escreveu Zuckerberg.

O CEO da Meta ainda completou: “é hora de seguir em frente. Vou focar em competir com pessoas que levem o esporte a sério”. Elon Musk retrucou, chamando Zuckerberg de “frango”.

'Luta de verdade'

O dono da Tesla e do X também postou uma captura de tela de conversas em que chama o CEO da Meta para uma “luta-treino” na casa de Zuckerberg, que retrucou chamando Musk para uma “luta de MMA de verdade”.

“Não quero ficar aumentando algo que nunca vai acontecer, então você deve decidir que vai (lutar) e logo, ou devemos partir para a próxima”, diz o dono da Threads. Musk respondeu:

Elon Musk CEO da Tesla e do X Estarei em Palo Alto na segunda-feira. Vamos lutar no seu jardim. Não tenho treinado muito, exceto por uma breve luta com Lex Fridman hoje. Embora eu ache muito improvável, dada a nossa diferença de tamanho, talvez você seja um Bruce Lee moderno e de alguma forma vença”.

Os duelos entre os dois bilionários se intensificaram após o lançamento do Threads, rede social vinculada ao Instagram e que apresenta interface similar ao X, comprada por Musk em 2022 enquanto ainda se chamava Twitter.

As “ameaças” de luta física começaram em junho, e na semana passada, o CEO do X informou que já havia combinado com o Governo da Itália para realizar o embate em “um lugar épico”, mas declinou após mencionar que precisa fazer uma cirurgia e focar em uma “batalha de palavras”.