Ações da Amazon caem, e Jeff Bezos perde fortuna de U$$ 13 bilhões em algumas horas

O segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, perdeu cerca de US$ 13 bilhões de sua fortuna em algumas horas, segundo dados do Bloomberg Billionaires Index. O prejuízo se deu após uma queda forte das ações da Amazon, da qual é fundador, conforme informações do G1.

Segundo o site, a estimativa é que o patrimônio financeiro dele estava em US$ 169 bilhões nesta sexta-feira (29). Como grande parte de sua fortuna está na quantidade de ações da gigante norte-americana, seu patrimônio é impactado pelo preço dos ativos, que são negociados na bolsa.

A Amazon teve um prejuízo líquido de US$ 3,8 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Na última quinta-feira (28), as ações da empresa caíram mais de 12% e sofreram queda adicional de mais 8% nesta sexta-feira (29).

Segundo mais rico do mundo

Em seu momento de maior sucesso financeiro, o fundador da Amazon chegou a ter US$ 210 bilhões, em 2021. Bezos é o segundo entre os mais ricos do mundo, em um ranking liderado pelo bilionário Elon Musk, cofundador de Tesla e SpaceX

Musk tem fortuna estimada em US$ 265 bilhões, e na última segunda-feira (25) ainda chegou a um acordo para comprar o Twitter, por US$ 44 bilhões.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo