Acidente de helicóptero em área vulcânica deixa pelo menos 17 mortos na Rússia

Os serviços de resgate russos encontraram, nesse domingo (1º), o chassi do helicóptero do tipo Mi-8 que desapareceu no último sábado (31) com 22 pessoas a bordo no Extremo Oriente russo. As autoridades informaram que 17 corpos foram localizados.

O Ministério das Situações de Emergência russo especificou, em comunicado, que as buscas terminaram no domingo, mas seriam retomadas nesta segunda-feira (2). O órgão divulgou um vídeo das buscas em uma área vulcânica na Península de Kamchatka. As imagens foram capturadas de um helicóptero dos serviços de resgate e mostram o chassi do aparelho no solo.

A aeronave, que transportava 19 passageiros e três tripulantes, desapareceu dos radares no sábado. No mesmo dia foi realizado um primeiro sobrevoo na área, que não teve sucesso devido à pouca visibilidade.

O Mi-8 é um helicóptero militar de fabricação soviética. A antena regional do Comitê de Investigação russo informou nesse domingo que foi aberta uma investigação.

Região turística

Acidentes de avião e helicóptero são frequentes no Extremo Oriente russo. Em agosto de 2021, um helicóptero Mi-8 com 16 pessoas a bordo, incluindo 13 turistas, caiu em um lago em Kamchatka devido à má visibilidade. O acidente deixou oito mortos.

A península de Kamchatka é conhecida pelas paisagens espetaculares, sobre as quais os turistas costumam sobrevoar de helicóptero, pagando uma passagem que geralmente não é barata.