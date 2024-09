Crocodilos gigantes invadem cidade da Índia e homem morre em ataque de aninal

Moradores da cidade de Vadodara, na província de Gujarat, na Índia, se depararam com um cenário incomum após a enchente que atingiu o local.

Após a água abaixar, além da destruição, diversos crocodilos se espalharam nas vizinhanças, e um deles acabou vitimando um homem.

Um indiano de 30 anos foi arrastado por um dos animais para o rio Orsang, no distrito de Dabhoi. Segundo informações do portal Extra e do canal NDTV, a vítima foi identifica como Amit Poonambhai Vasava e era pescador da região. Registros locais apontam que cães também foram mortos pelos crocodilos.

A cidade de cerca de 2,3 milhões de habitantes - população similar a de Fortaleza, que hoje conta com 2,42 milhões de moradores - é reconhecida por ter muitos crocodilos, principalmente no rio Vishwamitri, que corta Vadodara.

Moradores se refugiam em casa

As enchentes na região levaram vários crocodilos para áreas bem povoadas, fazendo com que alguns moradores se refugiassem em casa já que os animais estavam nas portas.

Além da vítima de ataque de crocodilo, outras 27 pessoas perderam a vida em decorrência das enchentes, sejam afogadas ou vítimas de desabamentos.

Moradores da região se juntaram em grupos para capturar os répteis, que em Vadodara, são principalmente da espécie crocodilos-de-assalto, também chamados de crocodilos-do-pântano.

Eles se adaptaram à vida urbana e podem ser vistos tomando sol nas margens dos rios ou até mesmo dentro das cidades.