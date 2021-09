11 de Setembro: o que aconteceu e os impactos na história 20 anos depois

Na manhã daquela terça-feira, 19 criminosos sequestraram quatro aviões e os lançaram contra diversos alvos no país norte-americano, provocando a morte de quase 3 mil pessoas e deixando mais de 6 mil feridos. Mesmo após duas décadas da tragédia, cerca de 1.106 vítimas, o equivalente a 40% do total, permanecem não identificadas.

No início do mês, o gabinete da chefe de medicina forense da cidade de Nova York informou que mais duas vítimas dos ataques contra o complexo empresarial do World Trade Center foram identificadas, através de testes de DNA. A descoberta elevou o número de indivíduos identificados para 1.647.

“Há 20 anos, prometemos às famílias das vítimas do World Trade Center que faríamos todo o possível pelo tempo necessário para identificar seus entes queridos, e com essas duas novas identificações continuamos cumprindo o sagrado compromisso”, declarou Bárbara. A. Sampson, chefe de medicina forense de Nova York.

Um total de 2.996 pessoas foram mortas nos ataques de 11 de setembro, incluindo os 19 sequestradores terroristas a bordo dos quatro aviões. Cidadãos de 78 países morreram em Nova York, Washington, DC e Pensilvânia.

O que aconteceu em 11 de setembro de 2001

O dia 11 de setembro de 2001 era uma manhã de terça-feira ensolarada em pleno verão, com o céu totalmente limpo, em Nova York.

Pouco antes das 8h do horário local (9h no Brasil), 19 jihadistas — termo usado por acadêmicos ocidentais para se referir aos muçulmanos sunitas violentos —, a maioria da Arábia Saudita, embarcaram em quatro aviões nos aeroportos de Boston, Washington e Newark. Eles estavam armados com facas, na época permitidas em voos, caso a lâmina fosse menor que 10 centímetros.

Legenda: Dois terroristas foram flagrados por circuito de segurança interno do Aeroporto Internacional de Dulles Foto: AFP

No sul de Manhattan, centenas de trabalhadores já haviam iniciado o expediente nos escritórios em Wall Street, região onde ficava o World Trade Center (WTC) — complexo empresarial com área superior a nove campos de futebol, formado por sete edifícios, uma grande praça e um shopping subterrâneo. No centro comercial estava localizado os edifícios mais altos da cidade, chamado Torres Gêmeas, com aproximadamente 115 metros de altura cada.

Quando às 08h46 no horário local o voo 11 da American Airlines, que tinha decolado de Boston com destino a Los Angeles, sequestrado por cinco terroristas, se chocou entre os andares 93 e 96 da Torre Norte.

Os 87 passageiros e tripulantes morreram na hora, assim como centenas das 50.000 pessoas que trabalhavam no prédio. Muitos ficaram presos no 91º andar, sem acesso às escadas de emergência.

“[Ninguém] viu nada, nem sentiu nada, só a luz falhou", contou à AFP, quase 20 anos depois, o especialista em seguros Joseph Dittmar, que estava em uma reunião no 105º andar da Torre Sul, que ficava na frente do edifício atingido.

Dittmar relatou que após um chamado para evacuar o local, todos desceram ao 90º andar e, ao olhar pela janela, ficaram assustados.

"Vimos móveis, papéis, gente que se atirou no vazio. Coisas assustadoras, terríveis. Senti muito medo", lembrou, entre lágrimas. Ele decidiu evacuar o prédio pela escada, uma decisão que salvou sua vida. Estima-se que entre 50 e 200 pessoas tenham pulado ou caído das duas torres.

O então presidente do país, George W. Bush, em visita a uma escola de ensino fundamental de Sarasota, Flórida, foi alertado do que se assumiu inicialmente como um acidente.

Legenda: A colisão contra a Torre Sul foi transmitida ao vivo Foto: AFP

Cerca de 17 minutos depois do primeiro impacto, o voo 175 da United Airlines com 60 passageiros e tripulantes, que tinha decolado de Boston com destino a Los Angeles, foi lançado contra os andares 77 e 85 da Torre Sul do complexo comercial.

Informado sobre o segundo ataque, Bush qualificou os atentados como "tragédia nacional".

Enquanto os edifícios queimavam, o voo 77 da American Airlines colidiu contra a sede do Departamento de Defesa dos EUA, o Pentágono, localizado na capital Washington, causando a morte de 59 pessoas a bordo e de 125 militares e civis no prédio.

Legenda: O Pentágono foi escolhido por ser o quartel-general do Departamento de Defesa, símbolos do poderio militar dos EUA Foto: AFP

Cerca de 56 minutos após ser atingida, a Torre Sul desabou. Logo em seguida, o voo 93 da United Airlines, que tinha decolado de Newark, Nova Jersey, com destino a San Francisco, foi derrubado pelos sequestradores em um campo no condado de Somerset, na Pensilvânia, causando a morte de todos a bordo.

A manobra foi uma resposta dos terroristas a tentativa de retomada de controle da aeronave realizada por passageiros e membros da tripulação, alertados por familiares e amigos sobre os ataques.

Quase duas horas depois do impacto inicial, a Torre Norte veio ao chão após ser consumida pelo fogo.

Atentados liberaram gases tóxicos

O número de vítimas que morreram de doenças relacionadas aos ataques de 11 de setembro parece exceder às que perderam as vidas nos ataques, conforme um relatório do fundo de compensação de vítimas.

Legenda: Queda do edifício causou uma nuvem de fumaça com gases tóxicos Foto: AFP

Mais de 67 mil pedidos de indenização foram apresentados ao fundo desde a abertura, em 2011, para pessoas que estavam perto de locais atacados e, que desde, então desenvolveram doenças. A maioria são indivíduos que moravam ou trabalhavam perto das Torres Gêmeas, cujo colapso liberou gases tóxicos que cobriram a área por semanas.

Quase metade dos casos refere-se a pacientes com câncer e 3.900 foram apresentados em nome de pessoas que já morreram.

Pouco depois dos ataques, foi criado um fundo de indenização para as famílias dos desaparecidos e sobreviventes. Em 2011, uma lei reativou o fundo e o ampliou após o surgimento de cânceres, especialmente entre bombeiros e pessoas que limparam escombros em Nova York. Em 2019, sua operação foi estendida até 2090.

Até o momento, o fundo atendeu a mais de 41.000 reivindicações legítimas, 2.132 delas de pessoas mortas, e pagou um total de quase 9 bilhões de dólares em indenização.

Motivo dos ataques