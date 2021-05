Vacina da Pfizer é eficaz contra sete variantes do coronavírus, aponta pesquisa do Japão

Uma pesquisa feita no Japão indica que 90% das pessoas que receberam as duas doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 apresentaram anticorpos eficazes contra sete variantes do coronavírus.

No estudo, foram analisadas amostras de sangue de 105 profissionais de saúde no Japão que receberam duas doses do imunizante entre março e abril. A constatação foi de que 89% dos indivíduos mostraram quantidade suficiente de anticorpos tidos como eficazes contra cepas do vírus oriundas de países como Reino Unido, África do Sul, Brasil e outros países.

Os pesquisadores, da Universidade Municipal de Yokohama, indicaram os seguintes resultados:

94% das amostras tiveram anticorpos eficazes contra as cepas do Reino Unido e do Brasil ;

; 90% mostraram anticorpos contra a cepa da África do Sul;

97% tiveram proteção contra a variante da Índia;

99% apresentaram anticorpos eficazes contra a cepa original.

No entanto, epidemiologistas dizem que vacinas disponíveis atualmente podem ter, sobre algumas variantes, efeito menor do que sobre a cepa original do coronavírus.

Resultados

O professor Yamanaka Takeharu, integrante da equipe, avalia que as pessoas possam obter anticorpos neutralizantes contra variantes conhecidas atualmente com o recebimento das duas doses da vacina. O pesquisador ainda adverte que nem todos os vacinados apresentaram uma contagem suficiente de anticorpos neutralizantes.

Conforme Takeharu, a equipe incluirá no estudo um número maior de pessoas para coleta e análise de mais dados.

A empresa afirmou, na última segunda-feira (10), que não havia evidências de que o imunizante precisasse de mudanças para ser eficaz contra outras cepas do agente infeccioso. Entretanto, a companhia anunciara, em março, ter iniciado testes para uma versão "modificada, específica para as variantes".