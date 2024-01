Terra no Periélio: planeta está mais próximo do Sol nesta terça (2); entenda

O "periélio" é o período em que a Terra está aproximadamente 3% mais perto do sol. Conforme o site estadunidense EarthSky, esta terça-feira (2) é o dia do ano em que o planeta está mais próximo da nossa estrela do Sistema Solar.

O fenômeno ocorre porque a órbita da Terra não é um círculo perfeito, lembrando mais o formato de uma elipse. Há determinados pontos em que está mais afastado do sol, atingindo o "afélio" quando a distância é máxima, e alguns pontos são mais próximos.

Veja também

A distância média costuma ser de 150 milhões de quilômetros, mas no período do "periélio" chega a ser aproximadamente 147 milhões de quilômetros do Sol. Por essa proximidade, o Sol parece ser um pouco maior. O evento ocorre todos os anos no início de janeiro.

Já a estrela parece menor, quando está no ponto mais distante, no início de julho. A data é chamada de afélio.

Datas variam no ano

As datas variam a cada ano por conta da irregularidade da órbita da Terra. Assim, as datas do periélio e do afélio mudam um dia a cada 58 anos.