'Lua fria': veja significado, horário e como observar

A última lua cheia do ano atinge seu pico nesta terça-feira (26). Ela é historicamente conhecida como "lua fria", pois o período coincide com o início do inverno no Hemisfério no Norte. No Hemisfério Sul, entretanto, o fenômeno indica o verão, que inclusive começou nesta sexta-feira (22) por aqui.

De acordo com o Dr. Ednardo Rodrigues, professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, o nome vem de uma tradição antiga e servia para demarcar o inverno.

No entanto, com a evolução do calendário, não há mais necessidade de contar as luas do ano. Portanto, não há nenhuma característica específica dessa lua. O nome é somente um marcador temporal.

Veja também

Qual o horário da 'Lua fria' e como observar melhor?

Segundo o professor Ednardo, a lua tende a ser mais bonita ao nascer, mas nem sempre as pessoas conseguem uma boa visão. Neste mês, a lua cheia sai às 17h35 desta terça-feira (26).

O momento em que a visão será melhor a olho nu será quando o satélite atingir seu ponto mais alto às 23h40. Ela ficará visível até as 5h45 desta quarta-feira (27).