Os efeitos do início do verão

Tivemos dias muito quentes nas duas últimas semanas. Diversos fatores influenciaram para isso. Um destes fatores é que estávamos caminhando para o verão que começa, oficialmente, amanhã, dia 22 de dezembro às 00:27h. O verão não é marcado pela escassez de chuvas, muito pelo contrário, como estamos em zona tropical, aqui chove muito nesta estação. E você deve ter reparado as chuvas durante as madrugadas nestes últimos dias.

O que define realmente o verão é a chegada do Sol sobre o trópico de Capricórnio. O leitor deve saber que Capricórnio é uma constelação do Zodíaco, portanto o Sol deve ocupar essa posição no céu em algum momento do ano. Dois mil anos atrás, quando herdamos a cultura astronômica dos antigos gregos, Hiparco e Ptolomeu, o Sol ocupava essa posição durante a mudança de estação.

Veja também

Contudo, devido ao movimento de precessão do nosso planeta, amanhã o Sol ocupa a constelação de Sagitário quando chega o verão no hemisfério Sul. E o correto seria atualizar para trópico de Sagitário, mas por questões históricas continuamos chamado de trópico de Capricórnio.

Legenda: Sol sobre a constelação de Sagitário aos 22 de dezembro de 2023. Foto: Elaborado com Stellarium.

A linha imaginária deste trópico passa pelo estado de São Paulo na latitude de 23,5º, o mesmo ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. Nesta época, os moradores de São Paulo estão com o Sol passando por cima de suas cabeças, dizemos que o Sol está a pino ao meio dia.

A incidência solar fica mais intensa no hemisfério Sul e diminui no hemisfério Norte. Por isso, se aqui começa o verão, no hemisfério oposto começa o inverno.

Legenda: Incidência de luz solar durante o verão no hemisfério Sul. Foto: Prof. Ednardo Rodrigues.

Temos então uma verdadeira influência dos astros na nossa vida. O inverno deve dar uma esfriada na guerra da Rússia contra a Ucrânia. A lama e a neve impedirão o deslocamento de tropas até o fim do inverno deles.

Além disso, quem nunca ouviu falar de depressão sazonal? A falta prolongada de luz solar pode trazer sérios transtornos para as pessoas, com alterações hormonais. Na Alemanha, por exemplo, é vendida uma luz artificial que simula a luz do Sol.

Contudo, o tratamento deve ser feito por um psiquiatra. Ainda há muito estudo em relação aos efeitos do Sol no nosso corpo, entretanto sabemos que sua luz solar promove a produção de vitamina D, importante para regulação do sistema imunológico. Talvez esse seja um dos segredos do bom humor do cearense. Rê! Rê!

O verão vai até o dia 20 de março de 2024.