Chuva de Meteoros Gemínidas tem pico nesta quinta-feira (14)

Na verdade, esta chuva de meteoros já começou desde o dia 4 de dezembro e se você viu alguma “estrela cadente” nestes dias provavelmente pertencia a Gemínidas. Mas, nesta quinta-feira (14), ocorre o seu pico. Falamos de pico porque o maior número de meteoros por hora deve acontecer agora.

Esta chuva está associada ao objeto 3200 Faetonte. O nome foi tirado da mitologia greco-romana, na qual Faetonte era Filho de Hélio, o Deus do Sol, com a oceanide Clímene. No mito, foi ele quem pegou a carruagem de seu pai que conduziu o Sol, perdeu o controle e queimou florestas na África fazendo surgir o desertos.

A carruagem caiu no mar após ter sido derrubada por Zeus com um raio. Talvez os gregos que criaram esta história tenham visto um meteoro de verdade.

Hoje o Faetonte tem característica de asteroide pois é rochoso, mas já teve um material volátil que se desintegrou, deixando um rastro de poeira em sua órbita. Quando o planeta Terra, viajando pelo sistema solar, cruza esse rastro de poeira, ocorre a chuva de meteoros Gemínidas.

Como nosso planeta passa por esse rastro em dezembro, temos a chuva de meteoros justamente nesse mês. Neste momento, o globo parece estar se movendo em direção a constelação de Gêmeos, por isso os meteoros entram na nossa atmosfera parecendo vir desta constelação.

Ao tirar uma foto sobrepondo vários meteoros, fica evidente esse comportamento, como na imagem de capa. É como se estivéssemos viajando em uma nave de Star Wars com rastros luminosos na direção para onde vamos. Essa região central é chamada de radiante.

Veja também

Como os grãos de poeiras são muito pequenos, eles não sobrevivem à entrada na atmosfera, contudo eles encadeiam gerando um rastro luminoso. Como não sobra nada, não encontramos meteoritos associados a chuvas de meteoros.

Para às 22h do dia 14 são esperadas cerca de 140 meteoros por hora. É maior chuva de meteoros do ano. Para comparação, a Perseidas, que ocorre em agosto, registrou em torno de 100 meteoros por hora.

A dica para observar é ir para longe do litoral pois a brisa marítima está formando muitas nuvens. Quem mora no interior do estado como Quixadá, Pentecostes e muitos outros, tem uma ótima oportunidade.

Legenda: Constelação de Gêmeos com sua chuva de meteoros. A imagem encontra-se invertida do jeito que a observaremos no céu ao virarmos para o Nordeste Foto: Reprodução

Ao contrário do que muitos pensam, o Ceará não é um local privilegiado para ver chuvas de meteoros. Pelo menos não muito mais do que o restante dos lugares em zona tropical que tem uma boa visibilidade para ecliptica. Mas a faixa tropical envolve todo o globo.

O que temos aqui é uma grande quantidade de amantes da astronomia que tornam este momentos estelares ainda mais notórios. Para encontrar o radiante, você pode usar um aplicativo gratuito como o Stellarium ou StarWalk 2. Se o seu smartphone tiver um bom acelerômetro, fica muito fácil encontrar a constelação de Gêmeos.

Não precisa usar telescópio, no máximo um binóculo, mas é possível ver sem equipamentos também. Eu prefiro pegar uma cadeira de praia. Eu tenho quatro dessas cadeiras que levo durante meu curso de Astronomia prática. Viramos para o radiante e com um laser pointer verde eu começo a explicar o céu com as lendas das constelações. É um momento maravilhoso. Experimente fazer isso também. Essa chuva deve durar até o dia 17 de dezembro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil