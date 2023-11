Onde foi parar a Starship? Fiz os cálculos e te conto os detalhes do lançamento histórico

Após uma semana, temos muitas informações sobre o que aconteceu com a Starship lançada no dia 18 de novembro. O lançamento teve um enorme progresso, depois das correções no Pad orbital com implantação do sistema de deflexão de chamas. Mas pouco foi divulgado sobre o que aconteceu com a Starship depois disso.

Os dados de telemetria indicam que a nave parou de enviar informações aos 8 minutos e 1 segundo após o lançamento, quando atingiu uma altitude de 148 km a uma velocidade de 23.795 km/h. Temos duas informações importantes com esses números.

Legenda: Dados de telemedidas da Starship Foto: SpaceX/Reprodução

A primeira indica que a Starship, pela primeira vez, chegou ao espaço, pois superou a linha de Kármán (assim mesmo: com dois acentos), que tem esse nome graças ao físico húngaro-americano Theodore von Kármán (1881-1963). Passar desta linha, significa chegar ao espaço. Como a Starship não entrou em órbita, dizemos que fez um voo suborbital.

A segunda informação que podemos analisar nos permite estimar onde o foguete explodiu. Eu fiz os cálculos, mas aqui trago somente os resultados. Me parece, que se houvesse um astronauta na aeronave ele teria experimentado uma sensação de gravidade de apenas 1.4 g.

Ou seja, se ele pesasse 70 kg, na hora da decolagem sentiria seu corpo sendo puxado para trás com “peso” adicional de 98 kg. Totalizando 168 kg. Parece muito, mas já foi pior.

Um astronauta da era Mercury chegava a experimentar, não apenas 1.4 g, mas sim 4 g. Boa parte deles desmaiava. Então o voo da Starship realmente seria um passeio suave. Possivelmente essa aceleração lenta seja intencional pensando em turismo espacial.

Ou talvez, o foguete seja tão pesado que não dá para acelerar mais do que isso com a tecnologia atual. Eu acredito mais na segunda opção, porque os 33 motores raptores são os melhores que a humanidade dispõe atualmente. Chamamos isso de “estado da arte”.

Bom, com essa aceleração, partindo de Boca Chica,, no Texas, onde a nave poderia ter chegado com 8 minutos de voo? A base da SpaceX fica próximo da famosa base de comando de Houston da Nasa. Na minha última coluna sobre o maior foguete do mundo eu falei sobre sua trajetória em direção ao litoral brasileiro.

Tem youtuber famoso achando que não vai dar pra ver por aqui, mas eu digo que vai. Quem quiser saber o porquê, é só conferir a minha coluna. Considerando que a Starship vem em direção ao litoral do Brasil, pelas minhas contas, ela deve ter se deslocado pelo menos 1.596 km chegando até o mar do Caribe conforme a figura.

É claro que ela não parou, apenas perdeu o contato e continuou. Fiz uma circunferência em vermelho mais ou menos do diâmetro que ela percorreu.

Legenda: Região estimada para a reentrada da Starship Foto: Elaborado com o Google Mapas

Um astrônomo amador da Flórida, com seu telescópio, conseguiu filmar a explosão sobre Porto Rico bem no limite da minha estimativa. O vídeo da explosão pode ser conferido abaixo:

O foguete deve ter aumentado um pouco sua velocidade a mais de 23.795 km/h, uma velocidade suficiente para correr um percurso de 6 km em 1 segundo. Parece muito, mas também não é. Se tivesse atingido 27.908 km/h teria entrado em órbita e dado uma volta na Terra.

Faltou pouco para conseguir essa velocidade. Levando em consideração que no último teste o segundo estágio nem se separou, foi um enorme progresso. Porém, há muito trabalho pela frente. Visto que o primeiro estágio logo explodiu e, dessa vez, involuntariamente. O segundo foi detonado pelo sistema de terminação de voo. Um dispositivo de autodestruição.

Existem outros vídeos gravados por celular que mostram as partes da nave caindo próximo de Porto Rico. Isso reforça que os testes vêm ocorrendo em nossa direção. Mas não se preocupe, os riscos são mínimos mesmo que a nave consiga passar por aqui.

Estamos vendo a história acontecer, porque o que se aprender com esse foguete será usado para voltarmos à Lua e, pela primeira vez, pisarmos em um outro planeta: Marte.

Quem quiser ver os detalhes dos cálculos que fiz, pode acompanhar na minha rede social (@dr.ednardorodrigues). Até a próxima.

