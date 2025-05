Restos mortais de Santa Teresa são expostos na Espanha após 443 anos da morte da religiosa

O corpo de Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, foi colocado em exibição pública pela terceira vez desde sua morte, em 1582. A exposição ocorre na Basílica da Anunciação de Nossa Senhora do Carmo, em Alba de Tormes, na província de Salamanca, na Espanha, onde os restos mortais da religiosa estão guardados.

A abertura ao público teve início no último domingo (11) e seguirá até o dia 25 de maio. As ocasiões anteriores em que o corpo foi exposto ocorreram em 1760 e 1914. A exibição atual acontece após a exumação realizada no ano passado, quando foi constatado que o corpo permanece preservado. Ele estava selado em um caixão dentro de uma laje de mármore.

A visitação atraiu centenas de fiéis. De acordo com a Ordem dos Carmelitas Descalços da Província Ibérica, um grande número de pessoas aguardava a abertura da basílica. O templo foi aberto após uma oração conduzida pelo bispo da Diocese de Salamanca, Dom José Luis Retana, que recebeu as chaves das mãos da prefeita de Alba de Tormes, Concepción Miguélez.

Legenda: O corpo da santa foi exumado no ano passado, ocasião em que se constatou que permanece incorrupto desde 1582 Foto: AFP/Cesar Manso

Durante a cerimônia de abertura, o presidente da Junta de Castela e Leão, Alfonso Fernández Mañueco, entregou à Ordem dos Carmelitas uma litografia que reúne as nove fundações estabelecidas por Santa Teresa na região: Ávila, Medina del Campo, Valladolid, Salamanca, Alba de Tormes, Segóvia, Palência, Sória e Burgos. A entrega foi acompanhada por um breve discurso e pelo toque dos sinos da basílica.

Fernández Mañueco foi um dos primeiros a se aproximar do corpo da santa, posicionado no átrio da basílica. Ele estava acompanhado do bispo Dom José Luis Retana, da prefeita Concepción Miguélez, do presidente do Conselho Provincial de Salamanca, Javier Iglesias, do Superior Provincial da Província Ibérica, padre Francisco Sánchez Oreja, e do prior da comunidade local, padre Miguel Ángel González.

A exumação do corpo ocorreu em 2024, conduzida por religiosos e especialistas. A ação teve como objetivo o estudo de relíquias associadas à santa, incluindo o coração e partes de membros preservados. Desde então, foi confirmado que o corpo segue em estado de conservação desde o falecimento, em 1582.

