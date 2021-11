Portugal desenvolve vacina contra Covid-19 ingerida em iogurte e suco de frutas

O Instituto Politécnico do Porto (IPP), em Portugal, desenvolve uma vacina contra a Covid-19 à base de probióticos e plantas. O objetivo é criar um imunizante comestível para ser usado em formato de iogurte ou suco de frutas. As informações são do jornal O Globo.

A previsão é que ela esteja pronta entre seis meses e um ano, considerando apenas a utilização dos probióticos. O projeto, contudo, ainda está na fase inicial de pesquisa e passará por processos de análises até a comprovação da eficácia da vacina e a aprovação nas agências reguladoras

Atualmente, a pesquisa está prestes a finalizar os ensaios in vitro. A previsão é que os testes em animais ocorram “em breve”. Dentre eles, peixes e uma espécie pequena de minhoca.

Conforme o jornal, a ideia surgiu no início da pandemia, mas ganhou folego nos últimos seis meses.

Como será a vacina comestível contra a Covid-19

Segundo o biólogo Rúben Fernandes, um dos responsáveis pelo Laboratório de Biotecnologia Médica e Industrial (LaBMI do IPP), o imunizante é feito por plantas de frutos e probióticos geneticamente modificados.

O foco inicial é combater a Covid-19, mas cientistas acreditam que possa ser utilizada para outras doenças infecciosas no futuro.

Como ela vai agir no organismo

Os probióticos são micro-organismos vivos benéficos à saúde humana. O objetivo da vacina comestível que está sendo estudada é agir para potencializar a imunidade.

Conforme os cientistas, as vacinas atuais estimulam a neutralização, enquanto essa agirá para resistir ao vírus.

“Ambos são produtos preventivos. Mas, neste caso, a vacina, vou dizer convencional, neutraliza uma infecção e as vacinas comestíveis têm a propriedade de poderem potenciar as outras vacinas comuns”, explicou Fernandes à Agência Lusa.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste