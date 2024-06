'Paralisação lunar' começa nesta sexta (21); saiba onde assistir

Fenômeno que acontece quando Lua e Terra possuem inclinações atingindo o máximo, a paralisação lunar ou lunistício acontece a partir desta sexta-feira (21) — e este é considerado o melhor dia para assistir por ser Lua Cheia. O evento é raro, acontecendo a cada 18 anos e seis meses.

Neste período de paralisação, a Lua nasce no ponto mais nordeste do horizonte e se põe na posição mais noroeste, aumentando o tempo de permanência do satélite natural no céu. Porém, o ângulo de visualização da Lua muda a partir da latitude do observador.

O fenômeno só será visível no Hemisfério Norte, mas será realizada uma transmissão ao vivo a partir de um dos locais mais recomendados para acompanhar a trajetória da Lua na paralisação lunar, o Stonehenge, monumento no Interior da Inglaterra.

Segundo o G1, acredita-se que a construção de pedras foi influenciada por uma paralisação lunar, pois alguns dos eixos se alinham quando a lua passa pelo fenômeno.

A transmissão começa às 17h30, pelo horário de Brasília, e será realizada no canal da English Heritage, empresa que administra o monumento inglês.