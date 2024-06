Entenda o que é a 'paralisação lunar', raro fenômeno que acontece neste fim de semana

A "paralisação lunar" é um evento que ocorre quando a Lua e a Terra possuem inclinações atingindo o máximo. Neste fim de semana, a partir da noite de sexta-feira (21), a Lua irá nascer no ponto mais nordeste do horizonte e se pôr na posição mais noroeste, aumentando o tempo de permanência do satélite natural no céu.

Porém, o ângulo de visualização da Lua modifica a partir da latitude do observador. Além disso, o fenômeno só será visível no Hemisfério Norte, não podendo ser avistado no Brasil.

Conforme o Globo, um dos locais mais recomendados para acompanhar a trajetória da Lua na "paralisação lunar" é em Stonehenge, Interior da Inglaterra. As condições do céu e a localização podem afetar a visibilidade.

Como o ângulo da Lua é modificado a depender da latitude do observador, o evento ocorre em outras noites do ano, sendo necessário apenas modificar o lugar de observação.

A trajetória da Lua e da Terra funcionam em um percurso eclíptico. Dessa forma, existem os pontos que atingem inclinações máximas. A 'paralisação lunar' ocorre quando coincide de ambos os corpos celestes estarem no ápice das próprias inclinações.