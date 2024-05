O que são pirossomas? Saiba mais sobre a nova espécie descoberta no oceano

Diversos mergulhadores e pesquisadores têm relatado o encontro, cada vez mais comum, com criaturas que se parecem com tubos de plásticos no oceano. Os pirossomas, organismos coloniais de nome científico Pyrosoma atlanticum, estão cada vez mais presentes no litoral dos estados de Washington e Oregon, nos Estados Unidos, em consequência ao aquecimento da temperatura dos oceanos.

O que são pirossomas?

Conforme o portal Olhar Digital, esses organismos são compostos de até milhares de clones individuais intitulados zoóides. Esses seres, que possuem coração e cérebro, se movem, comem e respiram em união para sobreviverem em equipe.

Caso sejam tocados, eles exibem uma luz única. Apesar da maioria ser de um tamanho pequeno, com poucos centímetros, os pirossomas podem crescer até 18 metros.

Preferência por água quente

Os pirossomas possuem preferência por águas quentes, e evitam mares frios. A presença deles pode afetar os ecossistemas locais, uma vez que quando há muitas colônias-tubo, eles se alimentam de todo o plâncton disponível na água, deixando outros animais sem comida.

Porém, eles não integram a cadeia alimentar de nenhuma outra espécie, mas podem servir de comida para os organismos que vivem no fundo do oceano.

Além disso, alguns estudos apontam que os pirossomas podem estar relacionados com a movimentação e a transformação do carbono, e que outros animais podem usá-lo para se estabelecer e se abrigar.