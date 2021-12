Ômicron burla parcialmente proteção gerada pela vacina da Pfizer, diz estudo

A variante Ômicron pode parcialmente burlar a proteção gerada pela vacina desenvolvida pela Pfizer, em parceria com a BioNTech, contra a Covid-19, revelou o diretor de pesquisa de um laboratório do Instituto de Pesquisa em Saúde da África, na África do Sul, Alex Sigal, nessa terça-feira (7). As informações são da agência Reuters.

Segundo o professor afirmou nas redes sociais, há uma "uma queda muito alta" na neutralização da variante Ômicron em relação a uma cepa anterior do coronavírus em imunizados com o fármaco.

O laboratório testou o sangue de 12 indivíduos que haviam recebido a vacina da Pfizer/BioNTech, conforme um documento publicado no website da instituição. Os dados preliminares presentes no manuscrito ainda não foram revisados por pares.

No entanto, o sangue de cinco de seis pessoas que haviam sido vacinadas e também infectadas anteriormente com o coronavírus neutralizou a variante Ômicron, conforme o escrito.

O documentou observou uma queda de 41 vezes os níveis de anticorpos neutralizantes contra a variante Ômicron.

O diretor afirmou que o número será possivelmente ajustado após o laboratório realizar mais experimento.

A nova variante, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no fim de novembro. Ela foi registrada pela primeira vez na África do Sul, mas já foram anunciados casos dela em todos os continentes.

