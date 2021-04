Mulher com Covid-19 recebe primeiro transplante de pulmão de doadores vivos

Uma mulher recebeu o primeiro transplante de tecido pulmonar de doadores vivos no mundo em cirurgia realizada no Japão na quarta-feira (7). A paciente, que estava com grave lesão pulmonar em decorrência da Covid-19, recebeu parte dos pulmões do marido e do filho. As informações são do portal G1.

O procedimento durou quase 11 horas e foi bem-sucedido, conforme os médicos. O marido da paciente transplantada doou parte do pulmão esquerdo; o filho, parte do direito. O estado de saúde dos três é estável, conforme o Hospital Universitário de Quioto.

A instituição ressalta que dezenas de transplantes de partes de pulmões retirados de doadores com morte cerebral foram feitos na China, nos Estados Unidos e na Europa. Esses procedimentos, contudo, ainda são raros no Japão.

"Demonstramos que agora temos a opção", destacou o médico Hiroshi Date, cirurgião torácico do hospital que liderou a operação. "É um tratamento que dá esperança para os pacientes".

Danos no pulmão

A mulher transplantada contraiu Covid-19 no fim de 2020. A partir de então, desenvolveu dificuldades respiratórias que pioraram rapidamente.

Em razão disso, ela foi colocada em uma máquina de suporte de vida em um hospital por mais de três meses. O aparelho funciona como um pulmão artificial e foi usado devido à gravidade dos danos.

Mesmo após se livrar do novo coronavírus, os órgãos respiratórios da paciente deixaram de ser funcionais ou tratáveis. A opção para que ela continuasse vivendo era receber o transplante, conforme a universidade.

Assim, marido e filho se ofereceram para a doação dos pulmões. A cirurgia transcorreu no Hospital Universitário de Quioto por uma equipe composta de 30 pessoas.