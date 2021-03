Medicamento baseado em anticorpos tem eficácia de 85% contra casos graves de Covid-19

Um novo medicamento, baseado em anticorpos, reduziu as hospitalizações e mortes por Covid-19 em 85%, conforme afirmaram a empresa de biotecnologia Vir Biotechnology e a farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK) nesta quinta-feira (11).

O estudo, em fase 3 de desenvolvimento, teve base em anticorpos monoclonais. A taxa divulgada foi obtida após comparação com os pacientes que estavam no grupo placebo. O medicamento administrado é chamado de VIR-7831.

Devido aos resultados promissores, as duas companhias informaram que solicitarão, de forma imediata, uso do remédio a agências reguladoras dos Estados Unidos e de outras partes do mundo.

Como se deu a pesquisa

A pesquisa analisou 583 pacientes — número bastante menor ao praticado no desenvolvimento de vacinas para a infecção causada pelo novo coronavírus. No entanto, a empresa disse que um comitê independente recomendou interrupção do estudo antes do previsto em razão da alta taxa de eficácia do medicamento.

A divulgação do número de pacientes que foram internados ou a óbito, porém, não foi realizada, apenas o recorte da eficácia.

Uma pesquisa complementar aferiu, em laboratório, que o tratamento com anticorpos monoclonais é eficaz contra as variantes do Reino Unido, Brasil e África do Sul.

Conforme a GSK, os participantes do estudo continuarão sendo acompanhados por 24 semanas. Resultados adicionais, incluindo dados epidemiológicos e virológicos, estarão disponíveis quando a pesquisa for concluída.