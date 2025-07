'Lua do Veado' acontece nesta quinta-feira (10); saiba o que é e onde será possível ver o fenômeno

A superlua de julho, conhecida como a 'Lua do Veado', é um dos fenômenos celestes mais aguardados do ano e promete encantar observadores nesta quinta-feira (10). A origem do termo remete aos povos indígenas da América do Norte, que associavam essa época do ano ao período em que os veados machos começavam a desenvolver seus novos chifres.

O fenômeno se tornou um símbolo de renovação, força e prosperidade. Embora não tenha uma coloração própria, a Lua do Veado pode aparecer em tons alaranjados ou rosados quando estiver próxima ao horizonte. Essa coloração acontece devido à refração da luz na atmosfera.

A 'Lua do Veado' ocorre durante a lua cheia e coincide com o perigeu, quando o satélite natural chega à fase completa ao mesmo tempo em que sua órbita elíptica faz a aproximação máxima da Terra. Esses fatores resultam em uma lua significativamente maior e mais brilhante no céu.

Veja também Ceará Eclipse total, 'Lua da Minhoca', Equinócio: saiba os fenômenos astronômicos de março vistos do Ceará Ciência Eclipse lunar total: veja imagens da 'Lua de Sangue' pelo mundo

Onde e como observar a 'Lua do Veado'

A 'Lua do Veado' estará visível em todo o território brasileiro. O ápice do fenômeno está previsto para a noite desta quinta-feira (10), a partir das 20h (horário de Brasília).

Segundo o professor de Astronomia do Colégio do Corpo de Bombeiros do Ceará, Romário Fernandes, ver a lua cheia nascendo só depende de ter uma vista livre para o nascente, sem montanhas, prédios ou árvores.

“Especificamente falando sobre luas cheias, e isso vale para todas elas, é interessante pensar que a melhor hora para observá-la é quando ela está nascendo. Porque acontece um fenômeno interessante que envolve a deterioração da luz que vem da lua até a Terra”, diz o professor.

Neste momento, ela vai parecer maior e mais amarelada, às vezes até mais alaranjada, a depender do caso.

O especialista indica um local em que se tenha uma vista livre para o nascente. "Desde que você esteja lá por volta das 18h13, 18h15, 18h20. E torcer para que as nuvens também não prejudiquem a visibilidade", recomenda.