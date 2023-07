Duas 'superluas' poderão ser vistas em agosto

Um fenômeno raro e bonito poderá ser observado nos céus em agosto. Pela primeira vez desde 2018, duas superluas estarão visíveis no mesmo mês. Isso não se repetirá até 2037, de acordo com o g1, com base em informações do astrônomo italiano Gianluca Masi, fundador do Virtual Telescope Project.

O primeiro espetáculo no céu ocorrerá na noite de terça-feira (1º), quando a lua cheia nascerá no sudeste e parecerá um pouco maior e mais brilhante que o normal.

Já o segundo será na noite de 30 de agosto, quando o astro estará a apenas 357,3 quilômetros de distância da Terra. Este último, por ser a segunda lua cheia no mesmo mês, levará o nome de "lua azul".

De acordo com Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os termos "lua azul" e “superlua” não são definições científicas. O termo "superlua" foi criado pelo astrólogo Richard Nolle, em 1979. Na extinta revista Dell Horoscope, ele escreveu que seria chamada de "super" uma lua cheia ocorrida com a lua no perigeu ou até 90% próxima desse ponto.

"Os observadores poderão notar uma lua mais brilhante do que outras luas. O fenômeno poderá ser visto em todas as regiões do planeta, basta que o tempo esteja favorável", afirma Josina.

Como ver o fenômeno?

Para ver a superlua, dê preferencia a locais em que o céu esteja limpo e claro. Binóculos ou telescópios podem ser úteis para melhorar a experiência.