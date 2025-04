Dire Wolf: entenda retorno de 'lobo extinto' há mais de 10 mil anos que é citado em Game of Thrones

Uma espécie de canino-pré-histórica conhecida como Dire Wolf (lobo-terrível), extinta há cerca de 10 mil anos, foi desextinta pela empresa de engenharia genética Colossal Biosciences. O anúncio foi feito pela própria instituição, nesta segunda-feira (7).

“Pela primeira vez na história da humanidade, a Colossal restaurou com sucesso uma espécie outrora erradicada por meio da ciência da desextinção. Após uma ausência de mais de 10.000 anos, nossa equipe tem orgulho de devolver o lobo-terrível ao seu devido lugar no ecossistema”, expressa publicação no site oficial da empesa.

Para o feito, a startup extraiu o DNA de fósseis, mais especificamente um dente de 13.000 anos e um crânio de 72.000 anos. Após decodificar o genoma dos lobos, reescreveram o código genético dos parentes vivos mais próximos dos animais, o lobo cinzento, e por fim, para mães de aluguel, foram utilizados cães domésticos.

Como resultado, a empresa conquistou o nascimento de três filhotes: dois machos chamados Romulus e Remus, em alusão a lenda da criação de Roma, e uma fêmea filhote batizada de Khaleesi, racionada à personagem de Game of Thrones.

A última homenagem está ligada a importância cultural que o animal tem, principalmente nos Estados Unidos. O lobo-terrível é citado em jogos de RPG, videogames, música; e mais notavelmente, no romance best-seller, As Crônicas de Gelo e Fogo, e sua adaptação para a TV, Game of Thrones.

“Muitas pessoas veem lobos terríveis como criaturas míticas que só existem em um mundo de fantasia, mas, na realidade, eles têm uma rica história de contribuição para o ecossistema americano. Eu tenho o luxo de escrever sobre magia, mas Ben e Colossal criaram magia ao trazer essas feras majestosas de volta ao nosso mundo”, conta George R. R. Martin, autor de Game of Thrones e As Crônicas de Gelo e Fogo e investidor da Colossal.

Para o Dr. Christopher Mason, consultor científico e membro do conselho de observadores da Colossal, a desextinção do lobo-terrível e um sistema de ponta a ponta são transformadores e anunciam uma era inteiramente nova de administração humana da vida.

“As mesmas tecnologias que criaram o lobo-terrível podem ajudar diretamente a salvar lobos, mamíferos e outras espécies ameaçadas de extinção. Este é um salto tecnológico extraordinário nos esforços de engenharia genética tanto para a ciência quanto para a conservação, bem como para a preservação da vida”, completou o cientista.

