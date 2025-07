Cápsula funerária com cinzas de 166 pessoas se perde no espaço em retorno à Terra

Uma cápsula espacial que transportava cinzas de 166 pessoas de volta para os familiares foi perdida pela startup alemã The Exploration Company (TEC). Conforme o g1, com informações da Deutsche Welle, a perda do módulo "Nyx Mission Possible" está sendo investigada pela empresa.

A cápsula orbitou o planeta por duas vezes no final de junho e seria posteriormente devolvida às famílias. No entanto, durante a reentrada na atmosfera, a TEC perdeu a comunicação com o módulo.

Esse serviço custa entre 3,4 mil dólares e 49,9 mil dólares, valor que, em real, pode variar de R$ 19 mil a R$ 274 mil.

Veja também Ciência James Webb: Saiba tudo sobre o telescópio e veja suas descobertas mais recentes Ciência Astrônomos detectam objeto estranho na Via Láctea que emite raios X e ondas de rádio

Na opção mais simples, a cápsula fica apenas alguns instantes em ambiente de zero gravidade antes de retornar à Terra, já as mais caras incluem as voltas ao redor da Terra ou da Lua. Um dos pacotes ainda promete uma viagem mais longe, ao "espaço profundo".

"Todas as missões são conduzidas em estrita conformidade com as leis nacionais e internacionais, são fáceis de organizar e oferecem uma garantia de desempenho". The Exploration Company Startup alemã

Homenagem póstuma ao espaço

O serviço busca oferecer voos no espaço com as cinzas ou amostras de DNA de pessoas ou animais de estimação. O gesto busca ser uma homenagem póstuma.

Em publicação no LinkedIn, a TEC afirmou que perdeu o contato devido ao calor. "As comunicações foram perdidas a 26 km de altitude, pouco antes da fase que precede a abertura dos paraquedas."

Quando as investigações forem finalizadas, eles irão compartilhar as conclusões com os clientes, investidores e equipes internas.

Ainda conforme o g1, o CEO da Celestis, Charles Chafer, lamentou o ocorrido. "Acreditamos que não será possível recuperar ou devolver as cápsulas de voo. Compartilhamos da decepção das famílias e oferecemos nossa mais sincera gratidão pela confiança", disse.