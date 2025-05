'Bola de fogo' surge no céu de cidades do Brasil e surpreende moradores; veja vídeo

Uma espécie de "bola de fogo" cruzou o céu e surpreendeu moradores de diversas regiões do Brasil, na noite dessa quarta-feira (14). O objeto luminoso foi avistado em cidades do Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e Bahia.

Fotos e vídeos do espetáculo celeste foram compartilhados por internautas no X, afirmando que se tratava de um meteoro. Entretanto, de acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), trata-se de lixo espacial de um foguete.

Veja vídeo:

Trajetória do objeto

Após receber registros do fenômeno, segundo a Bramon, foi possível uma análise detalhada da trajetória do objeto, que foi inicialmente percebido em Brasília às 18h24 (horário local) e desapareceu no céu da Bahia às 18h28.

O objeto percorreu cerca de 1.500 km nesse intervalo, o que corresponde a uma velocidade entre 6 km/s e 7 km/s. O órgão afirma que essa velocidade é compatível com a reentrada de um corpo em órbita terrestre, o que fez os especialistas descartarem a possibilidade de se tratar de um meteoro comum.

"A partir da análise dos dados e da comparação com objetos em órbita com previsão de reentrada, a Bramon identificou que o objeto mais compatível com a trajetória observada é o corpo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, identificado pelo NORAD 40108", explicou a entidade.

Ainda conforme os pesquisadores da rede, este estágio de foguete foi lançado em 5 de agosto de 2014, como parte da missão que colocou em órbita um satélite de comunicações destinado a fornecer serviços de transmissão para a região Ásia-Pacífico. Após cumprir sua missão, o segundo estágio do Falcon 9 permaneceu em órbita como lixo espacial, e sua trajetória foi decaindo, com o tempo, até resultar na reentrada atmosférica observada nesta quarta (14).

