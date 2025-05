Asteroide 2024 YR4: saiba o que acontece se objeto atingir a Terra em 2032

O asteroide 2024 YR4 pode não ter mais risco significativo de impacto com a Terra em 2034, conforme atualização de projeção da Nasa, mas é sabido que, se isso acontecer, o contato terá um potencial destrutivo inimaginável.

Com diâmetro estimado de 53 a 67 metros e uma velocidade de 62 mil quilômetros por hora em direção à Terra, o asteroide seria capaz de abrir uma cratera de cerca de 34 quilômetros de diâmetro.

Segundo o Último Segundo, o impacto liberaria ainda uma energia equivalente a 500 bombas atômicas de Hiroshima. Além disso, soltaria uma quantidade tão grande de poeira na atmosfera que poderia causar um inverno global.

Na história mundial, um dos maiores impactos da queda de um asteroide resultou na extinção dos dinossauros, que habitaram o mundo por mais de 160 milhões de anos. A literatura aponta que o objeto tinha entre 10 km e 17 km de diâmetro.

Nasa reduz chance de colisão com a Terra

A Nasa anunciou recentemente que as chances de colisão do 2024 YR4 com a Terra em dezembro de 2032 caíram drasticamente, chegando a apenas 0,004%. Quando foi descoberto, em dezembro do ano passado, o asteroide chegou a ter 3,1% de possibilidade de cair sobre o planeta, o nível mais alto já registrado.

Contudo, à medida que os cientistas coletaram mais evidências, foram calculados modelos mais precisos da trajetória do asteroide e reduzidas as incertezas sobre o futuro dele.

Agora, a chance maior, de 1,7%, é de que o impacto ocorra na Lua.