Paulo Dantas, governador de Alagoas, é afastado do cargo e alvo de operação policial

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), foi afastado do cargo por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por 180 dias. Assim, o vice-governador José Wanderley Neto (MDB), assume o governo durante esse período.

Nesta terça-feira (11), a Polícia Federal ainda cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do político, conforme informações do g1.

Dantas é candidato à reeleição pelo MDB e irá enfrentar Rodrigo Cunha (União Brasil) no 2º turno, no dia 30 de outubro. No entanto, é alvo de operação "Edema" do Ministério Público Federal (MPF), que investiga suposto esquema de rachadinha.

O caso teria acontecido na Assembleia Legislativa de Alagoas com desvio de R$ 54 milhões. Segundo a denúncia, as verbas públicas estariam sendo desviadas desde 2019 para beneficiar principalmente o governador e a esposa dele, a prefeita do município de Batalha, Marina Thereza Dantas.

O casal teria utilizado o dinheiro para despesas pessoais, como pagamento de advogados, transferências e compra de bens.

Esquema de rachadinha

A PF, que cumpre 31 mandados de busca nesta terça, detalhou que Dentre os valores apreendidos, estão:

R$ 100 mil em espécie na casa do governador;

R$ 14 mil com ele em um hotel em São Paulo;

R$ 150 mil na casa de um cunhado de Dantas.

O governador e outros investigados na operação não devem manter contato entre si, nem frequentar os órgãos públicos em que são realizadas as buscas, seguindo determinação da Justiça. A apuração corre em sigilo.

Dentre os investigados no esquema de rachadinha ainda está a irmã de Paulo Dantas. Eles são suspeitos de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.

A assessoria do governador informou ao g1 que emitirá uma nota sobre o caso, enquanto a da prefeita Marina Dantas declarou que ela não irá se pronunciar.

Quem é Paulo Dantas

Paulo Suruagy do Amaral Dantas, 43 anos, é natural de Maceió formado em administração de empresas pelo Centro Universitário Cesmac. Foi prefeito de Batalha entre 2005 e 2008, reeleito entre 2009 e 2012.

Em 2018, venceu a eleição para deputado estadual, porém, renunciou ao cargo para assumir como governador de Alagoas, em maio de 2022, em eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa. Ele ocupou o cargo deixado por Renan Filho, que renunciou para se candidatar ao Senado.