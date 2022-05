Universitária é atacada por homem desconhecido em parada de ônibus na Pontes Vieira; veja vídeo

Uma universitária foi atacada por um homem desconhecido, enquanto esperava o ônibus, na Avenida Pontes Vieira, bairro Joaquim Távora. O caso aconteceu nessa terça-feira (24), por volta das 11h30. De acordo com a vítima, ela se preparava para buscar os filhos no colégio, quando foi surpreendida pelo suspeito.

A vítima, de identidade preservada, relata ter vivido cenas de horror. Ela afirma que foi surpreendida pelo homem e diz ter certeza que a intenção dele não era roubá-la.

"Ele não roubou nada e eu nunca vi esse homem antes. Na hora que eu me levantei para me defender, meu celular caiu no chão e ele nem deu atenção ao aparelho. Pela forma como ele agiu, parecia estar em um surto psicótico, como se fosse um maníaco mesmo", conta a estudante.

A mulher disse que quando o homem se aproximou, ele agarrou suas pernas, cintura e começou a puxá-la. "Tentei me refugiar em uma concessionária, corri e gritei. Desde então eu não consigo nem dormir direito. Quero que prendam esse cara", destaca.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) após a vítima ter prestado Boletim de Ocorrência por crime contra a dignidade sexual. De acordo com a Polícia, o boletim foi registrado no 4º Distrito Policial e a unidade realiza diligências no intuito de identificar o suspeito.

Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. "As denúncias podem ser feitas para o número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia". Sigilo e anonimato são garantidos.

