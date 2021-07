Três pessoas são presas em operação de combate ao roubo de cargas de cigarro

A Polícia Civil realiza, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (16), uma operação de combate ao roubo de cargas de cigarros em Fortaleza e Região Metropolitana. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Até o momento, três pessoas foram presas.



No total, a Polícia Civil cumpre nove mandados expedidos, sendo quatro de prisão e cinco de busca e apreensão. Pedro Viana, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), informou que a partir de uma prisão, no ano passado, eles conseguiram desencadear a operação.

"No ano de 2020, ocorreram 21 crimes de roubo de carga de cigarro. Esse ano, mais quatro. O líder do grupo foi preso no mês de novembro. Na oportunidade foi encontrado parte de uma carga e também um carregador de pistola com munição", destacou o delegado.

Após a primeira prisão, a Polícia Civil constatou a ausência de roubo de cargas por 100 dias.

Investigações

De acordo com o delegado, o grupo usava diferentes carros para efetuar o roubo de cargas. "O grupo costumava usar veículos clonados. Um mesmo veiculo foi usado em duas a três ações".

Ainda segundo Pedro Viana, a Polícia Civil sabe que funcionários de uma determinada empresa — envolvida no transporte de carga — passam informações privilegiadas com os indicativos de dias e horários das rotas dos caminhões.