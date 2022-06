Médico que atendeu irmão de influenciador cearense é indiciado por homicídio culposo

O médico Gabriel Albuquerque Parente, responsável pelo atendimento de João Gabriel Sousa da Silva, mais conhecido como menino Biel, foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), segundo conclusão do inquérito policial realizado pela Delegacia Municipal de Canindé, município no interior do Ceará.

A investigação foi concluída na quinta-feira (9) e a informação foi repassada pelo advogado da família da criança, Igor Furtado, ao Diário do Nordeste.

A morte da criança de três anos ocorreu em 18 de abril deste ano e ganhou destaque após o influenciador digital de Itatira, Paulo Henrique, acusar de negligência o médico que atendeu o irmão. Segundo ele, a criança havia dado entrada três vezes com febre e dor de cabeça, mas não recebeu suporte adequado.

O laudo médico, divulgado no começo de maio, concluiu que Biel morreu de infecção geral causada por uma pneumonia aguda.

Após a conclusão do inquérito, Igor Furtado apontou que o resultado foi remetido, pela Polícia Civil, para a Justiça e o Ministério Público do Ceará (MPCE), ainda deve avaliar se vai denunciar o médico Gabriel Albuquerque.

Procurado pelo Diário do Nordeste, o advogado Edmilson Barros Júnior, que representa o médico que atendeu a criança, apontou que a defesa só irá se manifestar na Justiça sobre o caso. "Questões técnicas serão discutidas em fóruns técnicos".

Resultado do inquérito policial

De acordo com imagens do inquérito enviadas pelo advogado Igor Furtado, o profissional de saúde foi indiciado por homicídio culposo.

O documento também detalha que a conclusão foi dada "mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias".

Furtado apontou que contribuiu para que outras testemunhas fossem ouvidas no caso. Além disso, relatou que o médico já havia sido alvo de um outro boletim de ocorrência por negligência. Esse documento foi juntado aos autos.

Se o médico for denunciado e a denúncia aceita pelo Poder Judiciário, deverão ser realizados novos depoimentos de testemunhas de acusação, de defesa e do réu.

Família de Biel

Paulo Henrique relatou que o sentimento após o resultado do inquérito é de confiança. "A primeira vitória nós conseguimos, que o médico foi indiciado, e isso para nós é uma grande conquista pela morte de Bielzinho".

Segundo compartilhou, a família seguirá lutando por Justiça pelo caso do irmão. "A Justiça vai ser feita de forma justa", finalizou.

Relembre o caso

João Gabriel Sousa da Silva foi levado ainda na noite de 17 de abril ao Hospital Silva Guerra, no distrito de Lagoa do Mato, onde passou por triagem e recebeu uma injeção para febre.

"O médico nem olhou a garganta dele. A febre não baixava de jeito nenhum. As enfermeiras mandavam dar banho e nada. O médico estava lá, mas nem olhou mais o meu irmão. Fomos ao enfermeiro que passou outro remédio e só assim a febre baixou e fomos liberados", relatou o irmão de Biel.

Sintomas agravados

Já em casa, poucas horas depois de retornar do hospital, a criança apresentou os mesmos sintomas acompanhados de uma dor intensa na barriga. A família decidiu voltar com ele à unidade e teve dificuldade para acessar o médico.

"Veio com cara ruim e prescreveu mais duas injeções. Minha mãe não aceitou a injeção e pediu para transferi-lo, mas o médico ficou calado. Meu irmão melhorou e a gente voltou de novo para casa", afirmou.

Legenda: Paulo Henrique postava diversas fotos com o irmão no Instagram Foto: Reprodução/ Instagram

A situação do pequeno piorou por volta das 7h do dia seguinte, 18 de abril, quando a temperatura corporal atingiu 40 °C e os procedimentos clínicos mudaram rapidamente. Paulo Henrique diz que o irmão foi atendido às 7h e recebeu soro. "Ao meio-dia ele já estava no oxigênio e depois na sala de reanimação", contou.

O irmão do influenciador chegou a ser transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, mas já estava "praticamente morto". PH não soube informar para onde a criança seria levada. O menino ficou cerca de uma hora na ambulância e já retornou sem vida.

Causa da morte

Laudo médico apontou que Biel morreu por causa de uma infecção geral causada por uma pneumonia aguda. O documento foi divulgado no dia 3 de maio também pelo advogado da família, Igor Furtado.

Conforme o Sistema de Verificação de Óbito (SVO), a causa imediata da morte do menino de três anos foi um choque séptico, e a infecção foi decorrente de uma bactéria. Outros diagnósticos também apontam um edema cerebral.