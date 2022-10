Especialista explica o que é o matchá e lista 4 benefícios do chá

Você conhece o matchá? Na coluna desta semana, vou te apresentar a esse chá que está se tornando um queridinho das dietas. Segundo nutricionistas, ele possui diversas propriedades que fazem bem ao organismo, como ações antioxidantes, auxílio no controle glicêmico e na digestão.

Mas afinal, o que ele é? Conforme Thais Bevilaqua, nutricionista clínica e esportiva, o matchá é um tipo de chá feito com as folhas mais jovens da mesma planta que oferece o chá verde e o chá preto, a Camellia sinensis. Para manter a maior qualidade nutritiva, somente as folhas novas e brotos são colhidos.

“As folhas recém nascidas são cultivadas na sombra, e depois transformadas em pó. O resultado é um chá com uma boa concentração de cafeína, teanina e clorofila, por isso o matchá tem um sabor único e diferenciado”, explica.

A especialista revela que o matchá de melhor qualidade é produzido no Japão, sendo muito importante na cultura do país, chegando a ter um ritual para o consumo.

Benefícios

Segundo a profissional, o chá tem propriedades antioxidantes, ajuda na retenção de líquido e no controle glicêmico, auxilia no controle da pressão e da diabetes, produz um efeito relaxante, ajuda a melhorar a disposição e diminui fadiga muscular, auxilia bastante na digestão e na prevenção de doenças cardiovasculares.

Sobre os benefícios do matchá, Thais destaca quatro:

Ajuda bastante a concentração e o raciocínio pois tem mais cafeína do que muitos tipos de chá, quase o mesmo benefício energético de uma xícara de café. Também possui um efeito anti- envelhecimento e um ótimo poder diurético, ajudando bastante na retenção de líquidos. Para pessoas ansiosas, que não tomam cafeína, o matchá é uma ótima opção, pois contém um aminoácido chamado L- theanine que ajuda a diminuir o estresse. Também possui um efeito anti-envelhecimento pois ajuda no combate aos radicais livres já que possui uma grande concentração de catequinas, que funcionam como antioxidantes naturais. O matchá pode ser um ótimo aliado no processo da perda de peso, já que atua diretamente no funcionamento do metabolismo, fazendo o corpo trabalhar melhor.

A especialista lembra que é preciso 1 grama de matchá para obter esses benefícios. O pó dele possui maior concentração de nutrientes e antioxidantes. “1 xícara de Matcha equivale a 10 xícaras do chá-verde comum”, revela

Como usar em dietas para emagrecer?

O matchá pode ser um aliado em dietas para emagrecer. De acordo com a nutricionista, as catequinas e os polifenóis presentes nesse chá aumentam a termogênese, acelerando o metabolismo e potencializando a queima de gordura.

Ela destaca também que “pelo alto nível de clorofila, o chá ajuda a eliminar toxinas e proporciona um efeito detox, aumentando a diurese diminuindo assim retenção e inchaços”.

Como tomar?

O consumo diário recomendado é de 2 a 3 colheres por dia, o que equivale a 2 a 3 xícaras de chá pronto. Sobre o horário ideal para ingerir, Thais diz que depende da finalidade que a pessoa busca.

“É ótimo para ser tomado pela manhã para levantar os ânimos, ou na parte da tarde, pode ser usado também como pré-treino, já que ele vai dar uma acelerada no metabolismo. Também super interessante ser tomado antes de iniciar seu trabalho ou até mesmo depois do almoço para auxiliar na digestão”.

Contraindicações

De acordo com a nutricionista, o matchá deve ser evitado por mulheres grávidas, em período de lactância e por crianças. Além disso, pessoas com hipertensão não devem tomar esse chá em excesso, já que contém cafeína.

Pode haver efeitos colaterais, como dores de cabeça e estômago, diarreia, insônia e azia, quando tomado exageradamente.

Diferença do matchá para o chá verde?

A especialista esclarece que o matchá e o chá verde são produzidos a partir da mesma planta, a diferença é a forma de cultivo, o processo de fabricação e a forma de preparo deles.

Thais Bevilaqua Nutricionista "O matchá tem o sabor mais suave, com uma doçura natural, enquanto o chá-verde tem como sua característica o amargor. O Matcha possui maior concentração de nutrientes e antioxidantes que o chá-verde, com maior quantidade de clorofila, aminoácidos e flavonoides, destacam-se os altos níveis do aminoácido L-Teanina".