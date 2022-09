Maçã abre o apetite? Especialista explica maior sensação de fome após consumo da fruta

O consumo de maçã traz diversos benefícios para o organismo. A fruta é excelente para a imunidade e pode ser incluída em planos alimentares cujo objetivo é a perda de peso. Apesar das vantagens, algumas pessoas relatam sensação de ter mais fome após ingestão da fruta. Será se isso realmente ocorre?

A nutricionista Fabiana Melo explica que essa sensação pode acontecer quando a pessoa tem a microbiota intestinal disfuncional. Segundo a profissional, esta é habitada por inúmeros micro-organismos e, quando o indivíduo se alimenta de forma saudável, a tendência é que o intestino seja povoado por espécies que auxiliam vários processos fisiológicos, como a digestão e a produção de vitaminas.

No caso do consumo das maçãs, a especialista detalha que estas possuem uma substância chamada arabinose que, quando fermentada pelos fungos do intestino, produz o ácido tartárico, que provoca hipoglicemia. Ou seja, quando há um desequilíbrio da microbiota intestinal, com muitos fungos, há um excesso de ácido tartárico no corpo e, consequentemente, uma maior fome associada ao consumo da fruta.