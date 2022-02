O que fazer para aumentar a imunidade? Especialistas listam três hábitos essenciais

De uns tempos para cá, falar sobre a imunidade vem se tornando um tema comum para muitos de nós. Aposto que você já ingeriu algum alimento rico em vitamina C com esse propósito ou até já aconselhou algum conhecido.

A pandemia talvez tenha sido um dos responsáveis por alavancar a temática. Logo no início da Covid-19, foi visto uma busca quase que desenfreada às farmácias e artigos como os própolis começaram a faltar.



Mas o que realmente contribui para uma boa imunidade? A médica endocrinologista Ivone Melo conta que não existe uma receita mágica, porém algumas atitudes do dia a dia podem ajudar o organismo.





A médica afirma que dormir bem, manter uma rotina de exercícios, evitar bebida alcoólica e ter uma boa alimentação são alguns dos fatores que contribuem para que a uma boa imunidade.

Ivone aconselha que o paciente durma em média de 8h por noite e pratique por volta de 150 minutos depor semana. Ela acrescenta ainda que oe consumo de alimentos ultraprocessados podem prejudicar a imunidade.

Como os alimentos contribuem para a imunidade?

A nutricionista Soraya Morly reforça que só um desses pilares não irá sustentar a imunidade. “O sono, ingestão adequada de água, prática frequente de exercícios físicos, saúde mental (controle da ansiedade, tratamento da depressão), tudo isso em conjunto com a alimentação protege nosso corpo”, diz.E afinal, o que é imunidade? A endocrinologista explica que a imunidade é aa agentes estranhos, como vírus e bactérias, que atua para combater que infecções não progridam. As vacinas, segundo ela, são outros agentes importantíssimos nesse processo.Ter uma boa imunidade requer tempo. Conforme a médica, ela é fruto da construção de hábitos ao longo da vida e não existe um exame específico que a determine. Para melhorá-la, na maioria das vezes, é possível através da alimentação.

Legenda: Consumo variado de frutas, legumes, verduras, grãos e leguminosas é outro importante aliado Foto: Shutterstock

Soraya Morly explica que a alimentação é importante para a imunidade porque “a variedade dos alimentos in natura gera energia benéfica para o nosso organismo, por ofertar da melhor forma as vitaminas e minerais que precisamos para manter a saúde”.



Em virtude disso, a profissional destaca a importância do consumo variado de frutas, legumes, verduras, grãos e leguminosas.

O que não pode faltar na alimentação

A lista de alimentos essenciais para uma boa imunidade indicada por Soraya contém os “clássicos, ricos em vitamina C: laranja, limão, acerola, goiaba, caju, kiwi, morango, melancia, salsinha, pimentão vermelho e batata-doce. Além dos ricos em vitamina A: cenoura, batata-doce, manga, mamão”.



Ela indica que eles sejam ingeridos em saladas de frutas e/ou verduras, sucos, sopas ou purês

Alimentos que prejudicam a imunidade

A nutricionista destaca que o consumo em excesso de açúcar, farinha branca e alimentos congelados prontos podem prejudicar uma boa imunidade.

Qual os melhores sucos para imunidade?

Questionada sobre os melhores sucos para imunidade, Soraya Morly listou os seguintes:

Suco verde (hortelã, laranja, couve-manteiga e limão).



Suco de laranja c/ acerola (2 laranjas, 1 punhado de acerola, gengibre e limão).

Frutas mais indicadas

A nutricionista também listou as frutas mais recomendadas para quem quer garantir uma boa imunidade. São elas:

Laranja;

Limão;

Acerola;

Goiaba;

Caju;

Kiwi;

Morango;

Melancia;

Abacaxi.

Chá ajuda a imunidade?

Sobre os chás, Soraya explica que, se eles forem associados a dieta, podem ajudar a melhorar a imunidade. Ela indica o de gengibre com limão.