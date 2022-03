Após fogo cruzado entre políticos, presidente do BNB está disciplinado a ficar fora do embate

O novo presidente interino do Banco do Nordeste (BNB), José Gomes da Costa, chegou ao comando da instituição em meio ao fogo cruzado do alto escalão político de Brasília. As lideranças disputaram a tapas, nos bastidores, o cargo estratégico para um ano eleitoral. Um processo que se iniciou em setembro do ano passado e ainda hoje gera desgastes à Instituição.

O presidente, que contou com uma forte articulação para chegar ao cargo, entretanto, está disciplinado a ficar de fora do embate político. O “negócio” apregoado por ele, literalmente, é avançar na governança e acelerar os processos internos.

Em entrevista a este colunista, em visita ao Sistema Verdes Mares, na última quinta-feira (3), Gomes da Costa minimizou os impactos políticos e fugiu das disputas – que estão calmas, por hora, mas podem voltar a eclodir a qualquer momento.

O BNB é instituição, atualmente, no governo Bolsonaro, comandada pelo PL, que é o partido do presidente. No segundo semestre do ano passado teve início uma guerra de bastidores entre líderes políticos, envolvendo partido como PLe PP, para retirar o então presidente Romildo Rolim.