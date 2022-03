BNB tem crédito para apoiar hidrogênio verde e 5G, diz presidente do banco

O Banco do Nordeste está atento aos anúncios de investimentos em hidrogênio verde no Ceará. De acordo com o presidente interino do BNB, José Gomes da Costa, a instituição está preparada para auxiliar no fomento dos empreendimentos dessa energia limpa, que é vista como potencial transformadora da economia estadual nos próximos anos.

"O Banco está pronto para atender a demanda por crédito em hidrogênio verde e em 5G, mas não temos demanda ainda. Já escutamos algumas sinalizações de investidores pretendentes em hidrogênio verde no Ceará. A gente está procurando esses investidores para conversar", disse Gomes, em entrevista a esta Coluna.

"Como são projetos pioneiros, precisamos nos calçar de segurança para que o crédito seja benéfico", ponderou o presidente do BNB.

Sobre o 5G, outro mercado com forte potencial, o cenário é o mesmo: "O 5G é necessário. O Governo Federal está dando todo o apoio para distribuir a tecnologia, mas a gente precisa do complemento de investimentos da iniciativa privada. O BNB está pronto e com recursos para atender".