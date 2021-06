Veja ano a ano a história de Ceará e Fortaleza na Copa do Brasil

Ceará e Fortaleza se enfrentam pela primeira vez na história da Copa do Brasil, embora ambas as equipes colecionem mais de duas décadas de participação na considera (ainda é?) competição 'mais democrática do País'.

E as histórias de Ceará e Fortaleza são bem distintas, apesar da similaridade histórica e de torcida entre os clubes. O Alvinegro tem maior tradição na competição, tendo chegado a um vice-campeonato em 1994.

E não parou por aí. Por duas vezes, a equipe de Porangabuçu chegou à semifinal, caindo para Fluminense, em 2005, e Coritiba, em 2011. No ano passado, 2020, alcançou o maior número de vitórias em apenas uma edição, quando chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo Palmeiras.

Legenda: Uma das principais características do Ceará é a solidez na marcação Foto: Camila Lima / SVM

O Fortaleza chegou apenas às quartas de final em uma oportunidade. Em 2001, caiu para a Ponte Preta, após bela campanha na competição. Era o início da década de ouro tricolor.

33 edições da Copa do Brasil

Ceará

25 participações

1 vice-campeonato

2 semifinais

2 quartas de final

Fortaleza

24 participações

1 quartas de final

Melhores campanhas cearenses

1994: Ceará (final)

1997: Ceará (quartas)

2001: Fortaleza (quartas)

2005: Ceará (semifinal)

2011: Ceará (semifinal)

2020: Ceará (quartas)