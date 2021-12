De novo, Ceni? Interesse do treinador do São Paulo em jogadores do Fortaleza já beira o cômico

Quando Ceni deixou o Fortaleza para ser treinador do Flamengo usou uma argumentação até plausível que tentaria objetivos maiores. Era o Flamengo favorito à Libertadores, contra um Tricolor cearense que tentava encaixar na Série A e buscar competições internacionais.

Mas o mundo virou, capotou como diz na gíria da internet. Hoje no São Paulo, dono de uma vaga na Copa Sul-Americana, Ceni olha para o Leão do Pici novamente, mas buscando reforços para o seu time. O Fortaleza é representante brasileiro na Libertadores.

Não foram dois ou três jogadores, mas cinco. Cinco atletas foram sondados pelo São Paulo a pedido de Ceni: Felipe Alves, Benevenuto, Ronald, Romarinho e, agora, David.

O que tem pra oferecer?

Partindo da mesma lógica argumentativa que Ceni aplicou ao se despedir do Pici, me causa estranheza a insistência do técnico em tirar jogadores do Fortaleza neste momento: quem luta por maiores objetivos? São Paulo ou Fortaleza?

Hoje em dia, é o time cearense que tem maiores aspirações. Prova disso foi o sonoro NÃO que Benevenuto deu ao São Paulo ao escolher renovar com o Leão.

Ceni que me perdoe, mas as notícias do tipo são cada vez menos levadas a sério. O torcedor já nem se chateia mais, leva na chacota: - Quer levar o Marcelo Paz também?, alguns brincam.